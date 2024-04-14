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    Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»

    Нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский, выступающий за белорусский «Арсенал» на правах аренды, оценил форвардов команды.

    – А сейчас, нынешней зимой, вы работали на сборах уже с основой «Локо». Насколько сильно огорчились тому, что после этого ее пока так и не пополнили?

    – Да, полностью провел все сборы. Но не скажу, что огорчился. Ведь понимал, какие у нас форварды. Артем Дзюба – великолепный игрок. Я беру с него пример. Даже на сборах пробовал с ним общаться, спрашивать, что да как нужно делать на нашей позиции.

    Еще Тимур Сулейманов – очень хороший футболист. Они с Артемом разноплановые нападающие: Тимур – быстрый, прыгучий. И мне сказали, что, скорее всего, проведу совсем мало матчей этого чемпионата. Так и появился этот вариант с «Арсеналом».

    • Летом Радиковский должен вернуться в «Локо».
    • В сезоне Высшей лиги у 18-летнего игрока 4 матча, 2 гола, ассист.
    • Игрок стоит 75 тысяч евро.

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    Источник: Football.by

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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1713084656
    Так тебе Дзюба и ответил. Ему некогда, рекламный контракт с Мегафоном, понимашь!
    Ответить
    Валя Ромашина
    1713087395
    Дзюба еще живой ? Он от старости вроде умер ?
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    Fialet
    1713095506
    Ладони ещё не стёр?
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