Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский, выступающий за белорусский «Арсенал» на правах аренды, оценил форвардов команды.

– А сейчас, нынешней зимой, вы работали на сборах уже с основой «Локо». Насколько сильно огорчились тому, что после этого ее пока так и не пополнили?

– Да, полностью провел все сборы. Но не скажу, что огорчился. Ведь понимал, какие у нас форварды. Артем Дзюба – великолепный игрок. Я беру с него пример. Даже на сборах пробовал с ним общаться, спрашивать, что да как нужно делать на нашей позиции.

Еще Тимур Сулейманов – очень хороший футболист. Они с Артемом разноплановые нападающие: Тимур – быстрый, прыгучий. И мне сказали, что, скорее всего, проведу совсем мало матчей этого чемпионата. Так и появился этот вариант с «Арсеналом».