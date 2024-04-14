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    • Галактионов сообщил подробности встречи с руководством «Локомотива»

    Галактионов сообщил подробности встречи с руководством «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подтвердил, что на днях встретился с руководством.

    – Была ли встреча с руководством?

    – Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.

    – Вы продолжаете работать?

    – Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл.

    • Галактионов в клубе с 2022 года.
    • Команда идет в очке от топ-3 РПЛ.
    • Накануне «Локомотив» упустил победу в матче 24-го тура против ЦСКА (3:3).

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    Источник: «Матч ТВ»

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