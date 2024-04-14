Галактионов сообщил подробности встречи с руководством «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подтвердил, что на днях встретился с руководством.

– Была ли встреча с руководством?

– Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.

– Вы продолжаете работать?

– Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл.