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    Бубнов проанализировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

    • «Зенит» уступал после 1-го тайма.
    • 1+1 у «Зенита» оформил Матео Кассьерра.
    • Петербуржцы лидируют с 4-очковым отрывом.

    «Питерские футболисты в очередной раз подтвердили: если они играют на максимуме, им нет равных в России. После победы можно сказать, что «Зенит» уже на 99% чемпион. С такой игрой ни одна команда РПЛ не может с ними соперничать.

    Потеря Вендела вынудила Сергея Богдановича перестраховаться и выпустить в стартовом составе трех центральных защитников. Это решение привело к снижению атакующего потенциала «Зенита» в первом тайме. Но по игре в стартовой половине питерская дружина выглядела не хуже, просто хозяева реализовали единственный голевой момент в этой встрече. Гости должны были забивать первыми, но Педро подвело мастерство.

    Определенные претензии можно предъявить Алипу. Защитник не разобрался в простой ситуации с пропущенным голом. Лучше было выпустить мяч за лицевую линию, чем скидывать его в центр штрафной площади на ногу Оласе. Наверняка его заменили после перерыва из-за этой ошибки.

    Высокий класс «Зенита» проявился во втором тайме. Команда перестроилась и переломила ход встречи. Семак сделал правильные замены, и гости заиграли по-другому. Выход Артура вместо Алипа – идеальная замена. Бразилец забил важнейший гол. Кассьерру также можно отнести к героям матча. Красивый обводящий удар – признак высококлассного исполнителя.

    А вот «Краснодар» не смог уплотнить игру в центральной зоне после перерыва. «Быкам» не хватило тактического видения Ивича, который смог бы внести правильные коррективы. Сербский специалист в этом плане намного сильнее Мусаева. Владимир целенаправленно наигрывал сочетания с тремя центральными защитниками именно для таких ситуаций, когда нужно сохранить победный счет в матчах с сильными соперниками.

    В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили. Хозяева просто не настолько сильны, чтобы играть от себя с «Зенитом», пусть даже и в домашнем матче. Мусаев не среагировал на ситуацию, а Семак это сделал, вот и вся разница. Мураду Олеговичу нужно время, чтобы его стиль игры приносил результаты, а его у специалиста сейчас нет.

    Немного можно придраться и к Сафонову. Матвей слишком прижался к ближней штанге в моментах с пропущенными голами. Если бы вратарь «быков» не сместился так сильно, то он мог выручить команду в обоих случаях. Не хватило самой малости.

    При этом игрокам «Краснодара» нельзя предъявить претензии по самоотдаче. Футболисты выложились на полную, просто из-за выбранной стратегии на матч они не смогли реализовать весь тактический потенциал», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии (4)
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    Cubinec1989
    1713084823
    при Ивиче матч был бы совсем другим....
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713086074
    Это называется Победа на классе. Рано Краснодар замахнулся на золото. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1713096670
    Я вспомнил вчерашние прогнозы Бубнова. И аот реальность. Как он не пытался напердеть, а срамтак проиграл, а Щенит поднялся еще выше. Читаем в следующем интервью Бубнова, где он скажет что для срамтака, еще ничего не кончино, вся борьба за золото с Зенитом еще впереди. :)))
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1713103067
    Странно а Локомотив у них два раза выиграл. А проигрывают тем кто ниже
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