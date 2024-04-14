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    • «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 14 апреля

    «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Ливерпуле, начало – в 16:00 (мск).

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко и занимает 2-е место в АПЛ. «Ливерпуль» добыл 21 победу, 8 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 72:30.

    От лидирующего «Арсенала» команда отстает по дополнительным показателям.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» набрал 30 очков и находятся на 14-м месте. Подопечные Оливера Гласнера добыли 7 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 36:54.

    Отрыв от зоны вылета – 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 09.12.23 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 1:2;
    • 25.02.23 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 0:0;
    • 15.08.22 «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 1:1;
    • 23.01.22 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 1:3;
    • 18.09.21 «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 3:0.

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

    «Ливерпуль» после разгрома в ЛЕ обязан реабилитироваться. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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