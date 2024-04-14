В воскресенье, 14 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Ливерпуле, начало – в 16:00 (мск).
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко и занимает 2-е место в АПЛ. «Ливерпуль» добыл 21 победу, 8 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 72:30.
От лидирующего «Арсенала» команда отстает по дополнительным показателям.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» набрал 30 очков и находятся на 14-м месте. Подопечные Оливера Гласнера добыли 7 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 36:54.
Отрыв от зоны вылета – 5 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 09.12.23 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 1:2;
- 25.02.23 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 0:0;
- 15.08.22 «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 1:1;
- 23.01.22 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 1:3;
- 18.09.21 «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 3:0.
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» после разгрома в ЛЕ обязан реабилитироваться. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.60.