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    «Гавр» – «Нант»: прогноз на матч 29 тура Лиги 1, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 29-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Нант». Матч пройдет в Гавре, начало – в 14:00 (мск).

    «Гавр»

    Команда Луки Эльсена набрала 28 очков и занимает 14-е место. «Гавр» добыл 6 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 27:36.

    Отрыв команды от зоны вылета составляет 2 очка.

    «Нант»

    «Нант» набрал 28 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Жослена Гурвеннека добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 27:45.

    От своего следующего соперника «Нант» отстает по дополнительным показателям.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 26.11.23 «Нант» – «Гавр» – 0:0;
    • 23.02.13 «Нант» – «Гавр» – 2:0;
    • 21.09.12 «Гавр» – «Нант» – 1:1;
    • 05.03.12 «Нант» – «Гавр» – 1:0;
    • 01.10.11 «Гавр» – «Нант» – 1:1.

    Прогноз на матч «Гавр» – «Нант»

    Встреча команд-соседей по турнирной таблице пройдет в равной борьбе, с минимальным количеством голов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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