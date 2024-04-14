В воскресенье, 14 апреля, в 29-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Нант». Матч пройдет в Гавре, начало – в 14:00 (мск).
«Гавр»
Команда Луки Эльсена набрала 28 очков и занимает 14-е место. «Гавр» добыл 6 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 27:36.
Отрыв команды от зоны вылета составляет 2 очка.
«Нант»
«Нант» набрал 28 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Жослена Гурвеннека добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 27:45.
От своего следующего соперника «Нант» отстает по дополнительным показателям.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 26.11.23 «Нант» – «Гавр» – 0:0;
- 23.02.13 «Нант» – «Гавр» – 2:0;
- 21.09.12 «Гавр» – «Нант» – 1:1;
- 05.03.12 «Нант» – «Гавр» – 1:0;
- 01.10.11 «Гавр» – «Нант» – 1:1.
Прогноз на матч «Гавр» – «Нант»
Встреча команд-соседей по турнирной таблице пройдет в равной борьбе, с минимальным количеством голов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.55.