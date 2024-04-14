В воскресенье, 14 апреля, в 29-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Нант». Матч пройдет в Гавре, начало – в 14:00 (мск).

«Гавр»

Команда Луки Эльсена набрала 28 очков и занимает 14-е место. «Гавр» добыл 6 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 27:36.

Отрыв команды от зоны вылета составляет 2 очка.

«Нант»

«Нант» набрал 28 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Жослена Гурвеннека добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 27:45.

От своего следующего соперника «Нант» отстает по дополнительным показателям.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Гавр» – «Нант»

Встреча команд-соседей по турнирной таблице пройдет в равной борьбе, с минимальным количеством голов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.55.