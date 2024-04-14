В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре УПЛ сыграют «Ворскла» и «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве, начало – в 13:00 (мск).

«Ворскла»

Команда Сергея Долганского набрала 30 очков и занимает 7-е место в УПЛ.. «Ворскла» добыла 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 23:34.

Отставание от еврокубкового 4-го места составляет 13 очков.

«Шахтер»

«Шахтер» набрал 49 очков и лидирует в чемпионате. Подопечные Марино Пушича добыли 15 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 55:18.

Отрыв от 2-го места составляет 2 очка, от 3-го – 4.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

30.09.23 «Шахтер» – «Ворскла» – 1:2;

04.06.23 «Ворскла» – «Шахтер» – 2:1;

23.11.22 «Шахтер» – «Ворскла» – 3:2;

23.10.21 «Ворскла» – «Шахтер» – 0:2;

04.04.21 «Ворскла» – «Шахтер» – 0:2.

Прогноз на матч «Ворскла» – «Шахтер»

«Шахтер» набрал хорошую форму и сможет реабилитироваться за два предыдущих поражения от полтавчан. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.85.