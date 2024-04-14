Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    «Ворскла» – «Шахтер»: прогноз на матч 24 тура УПЛ, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре УПЛ сыграют «Ворскла» и «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве, начало – в 13:00 (мск).

    «Ворскла»

    Команда Сергея Долганского набрала 30 очков и занимает 7-е место в УПЛ.. «Ворскла» добыла 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 23:34.

    Отставание от еврокубкового 4-го места составляет 13 очков.

    «Шахтер»

    «Шахтер» набрал 49 очков и лидирует в чемпионате. Подопечные Марино Пушича добыли 15 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 55:18.

    Отрыв от 2-го места составляет 2 очка, от 3-го – 4.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

    • 30.09.23 «Шахтер» – «Ворскла» – 1:2;
    • 04.06.23 «Ворскла» – «Шахтер» – 2:1;
    • 23.11.22 «Шахтер» – «Ворскла» – 3:2;
    • 23.10.21 «Ворскла» – «Шахтер» – 0:2;
    • 04.04.21 «Ворскла» – «Шахтер» – 0:2.

    Прогноз на матч «Ворскла» – «Шахтер»

    «Шахтер» набрал хорошую форму и сможет реабилитироваться за два предыдущих поражения от полтавчан. Наш прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1.85.

    Новости по теме
    «Ворскла» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+