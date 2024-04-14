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    • Андрей Мостовой назвал игрока «Зенита», который «вытащил» матч с «Краснодаром»

    Андрей Мостовой назвал игрока «Зенита», который «вытащил» матч с «Краснодаром»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выделил лучшего игрока команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

    «Матео Кассьерра вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль.

    Мы приблизились к чемпионству. Пять‑шесть туров до конца. «Динамо» где‑то рядышком. К сожалению, бывают осечки, как недавно с «Крыльями». Так что скажу, что мы приблизились к чемпионству», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет к 6-му чемпионству подряд.
    • Впереди у команды в РПЛ домашний матч с «Оренбургом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1713076590
    Приблизились к чемпионству, это хорошо. Нет у Зенита соперников, нет!
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    Plyash
    1713080451
    Надо же,а мы без Моста ничего бы не поняли...Умный,наверное...Тренировать иди.
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    ЗаЖиМ
    1713083289
    А де же Педро?
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