Андрей Мостовой назвал игрока «Зенита», который «вытащил» матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выделил лучшего игрока команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Матео Кассьерра вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль.

Мы приблизились к чемпионству. Пять‑шесть туров до конца. «Динамо» где‑то рядышком. К сожалению, бывают осечки, как недавно с «Крыльями». Так что скажу, что мы приблизились к чемпионству», – сказал Мостовой.