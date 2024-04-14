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    • Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

    Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

    • «Зенит» пропустил первым.
    • У гостей 1+1 оформил Матео Кассьерра.
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

    «Не знаю, что произошло с «Краснодаром» в первые 10 минут второго тайма – это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны. «Зенит» сделал замены, которые сыграли свою роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату. Думаю, процентов на 80 чемпионская завершена.

    Вопрос: зачем надо было убирать Владимира Ивича? Если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Игорь N5
    1713102088
    По игре счёт должен был быть 5:1 в пользу Зенита.
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