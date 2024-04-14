Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

«Зенит» пропустил первым.

У гостей 1+1 оформил Матео Кассьерра.

«Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

«Не знаю, что произошло с «Краснодаром» в первые 10 минут второго тайма – это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны. «Зенит» сделал замены, которые сыграли свою роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату. Думаю, процентов на 80 чемпионская завершена.

Вопрос: зачем надо было убирать Владимира Ивича? Если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы», – сказал Мостовой.