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    • Обращение Федотова к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Локо»: «Вы просто смяли!»

    Обращение Федотова к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Локо»: «Вы просто смяли!»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам команды в раздевалке после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

    «За характер браво! По статистике у них там три тысячи по спринтам, и вы эту команду просто смяли!

    Было бы несправедливо этот матч отдать. Мы должны были на протяжении всего матча эту концентрацию сохранять. Но так же бывает, раз – и какой-то толчок этому послужил. А так – браво!», – сказал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    13.04.2024 23:45
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1713042905
    Смяли потому что Галактионов в конце "включил" Федотова, снял Глушенкова - развалил атаку, снял Карпукаса - развалил оборону.
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