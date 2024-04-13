Обращение Федотова к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Локо»: «Вы просто смяли!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам команды в раздевалке после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Его команда уступала в 2 мяча.

У «Локо» во всех голах поучаствовал Максим Глушенков.

ЦСКА от поражения спас защитник Илья Агапов.

«За характер браво! По статистике у них там три тысячи по спринтам, и вы эту команду просто смяли!

Было бы несправедливо этот матч отдать. Мы должны были на протяжении всего матча эту концентрацию сохранять. Но так же бывает, раз – и какой-то толчок этому послужил. А так – браво!», – сказал Федотов.