Аршавин раскритиковал своего экс-партнера Акинфеева за гол от «Локомотива»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает ошибкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева гол Ильи Самошникова в матче с «Локо» (3:3).

Защитник «Локомотива» закинул мяч за шиворот 38-летнему Акинфееву.

«Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошeл страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

Это вратарский гол? Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп. Это везение Самошникова? Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Максима Глушенкова», – сказал Аршавин.