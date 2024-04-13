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    • Аршавин раскритиковал своего экс-партнера Акинфеева за гол от «Локомотива»

    Аршавин раскритиковал своего экс-партнера Акинфеева за гол от «Локомотива»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает ошибкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева гол Ильи Самошникова в матче с «Локо» (3:3).

    • Защитник «Локомотива» закинул мяч за шиворот 38-летнему Акинфееву.

    «Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошeл страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

    Это вратарский гол? Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп. Это везение Самошникова? Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Максима Глушенкова», – сказал Аршавин.

    • Акинфеев и Аршавин вместе брали бронзу Евро-2008.
    • Игорь на этой неделе отметил 38-летие.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 23:27
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    Комментарии (5)
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    LOKOfanatik19
    1713040237
    Все хвалят пас и хейтят Акинфеева, но никто не хвалит исполнителя. пас Глушенкова хорош, но если бы не деревянные защитники, он бы мяч никогда не получил, а то что случилось с игорем, это раз в 1000 матчей случается. Тут просто красивый гол Самошникова, то есть исполнителя.
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    alex1951
    1713046925
    Шава,угомонись...а у тебя не было косяков....? Орел ,да?
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    neim
    1713048864
    Интересно, а если эту "шавку" сейчас на поле выпустить, сколько косяков он напорет ?
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    tushkanlz
    1713069483
    То ,что попал - это всё же, скорее, ВЕЗЕНИЕ, увы, для всех российских игроков. Все хотят ударить "туда" и попасть, да класс не позволяет, ну ,бывает, везёт - хвала исполнителю...А Игорю не повезло, понадеялся ...в том числе на неумелость, а должен быть готовым к чужому мастерству. Гол - красавец.
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