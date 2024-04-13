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    • Кассьерра объяснил, почему матч против «Краснодара» был для него особенным

    Кассьерра объяснил, почему матч против «Краснодара» был для него особенным

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

    • Петербуржцы добились волевой победы.
    • У Кассьерры 1+1.
    • Его команда лидирует с 4-очковым отрывом.

    «Думаю, что этот матч был особенным для меня – всe-таки день рождения. Мне кажется, впервые в день рождения мне доводится играть, а сегодня мы ещe и так уверенно победили. Я сделал голевую передачу, забил гол, мы увозим три очка из Краснодара, поэтому я очень рад. Большое счастье!

    Мы здорово начали первый тайм, но хозяева довольно быстро смогли забить, а потом прессинговали и вели игру, но второй тайм мы провели агрессивнее. Для победы нам нужно было повысить скорость, добавить в атаке, в комбинационной игре, и нам это удалось – мы довольно быстро сравняли счeт, поэтому, я думаю, сегодня победа досталась нам заслуженно», – сказал Кассьерра.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    13.04.2024 22:40
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1713037366
    Конечно заслуженно! Вы были просто лучше
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    Таврида
    1713039188
    Кассьера не на шутку разошелся (
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