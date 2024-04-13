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    • Федотов прокомментировал спасение ЦСКА с 1:3 в матче с «Локо»

    Федотов прокомментировал спасение ЦСКА с 1:3 в матче с «Локо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил матч 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

    – Так складывался матч – «качели», мы не реализовали моменты. Мы первые их создали – выход Аббоса, еще когда Иван Обляков не забил в пустые ворота. Так и получается – не забиваешь ты, (забивают тебе), футбольное правило, наверное, сыграло. Мы были первыми на мяче, нас оттолкнули, забили нам гол в раздевалку. Вышли после перерыва, отыгрались, вроде бы на этой волне должны были закрепить преимущество, но что‑то нам не позволило это сделать. Опять говорил про психологию. Выдали хороший темп, могли перевернуть этот матч и получить три очка.

    – Откуда команда нашли силы?

    – Так бывает, когда тебя припирают к стенке. Незримый посыл команда получает, что терять нечего. Наверное, кто‑то должен своим примером что‑то показать, вся команда заводится и делает великие дела.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 22:26
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713036666
    Хорошую игру выдали обе команды! Обидно было бы проиграть любой из них
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