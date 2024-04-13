Мусаев: «Мне сказали играть в «Краснодаре» в тот футбол, который я ставил раньше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о поставленных руководством задачах.

«В плане результата мне не ставили задач. Все понимали – одно очко от первого места, и мы хотим его занять. В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше. Но это не вопрос одного двух дней.

Понятно, что тяжело всe перестроить, когда раньше играли в пять защитников ещe и пауза на сборные. Сегодня мы увидели, что изменились – прессинговали, но нас всe равно тянет назад. Понимали, что будет сложно. Но нам никогда не было легко», – сказал Мусаев.