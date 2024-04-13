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    • Мусаев: «Мне сказали играть в «Краснодаре» в тот футбол, который я ставил раньше»

    Мусаев: «Мне сказали играть в «Краснодаре» в тот футбол, который я ставил раньше»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о поставленных руководством задачах.

    «В плане результата мне не ставили задач. Все понимали – одно очко от первого места, и мы хотим его занять. В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше. Но это не вопрос одного двух дней.

    Понятно, что тяжело всe перестроить, когда раньше играли в пять защитников ещe и пауза на сборные. Сегодня мы увидели, что изменились – прессинговали, но нас всe равно тянет назад. Понимали, что будет сложно. Но нам никогда не было легко», – сказал Мусаев.

    • Тренер вернулся в клуб в марте.
    • «Краснодар» на 4 очка отстает от 1-го места в РПЛ.
    • У команды за 16-летнюю историю 0 трофеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.04.2024 20:48
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    Комментарии (9)
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    TIMOTHY
    1713031815
    Что ты ставил то раньше!? Не позорься
    Ответить
    DVOK68
    1713033359
    В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше. ------------------------------------------------------- Сыграл.И проиграл и матч и чемпионат.И потом,что значит "мне сказали"???Тактику,состав,замены,и прочее определяет только тренер!Всегда и во всех нормальных клубах так.Но у придурка Галицкого другая блажь,играй в футбол сборной Бразилии 60-х годов) Ну-ну.
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    ss21
    1713034866
    Мусаеву ещё учиться и учиться, если Краснодар хочет большего чем третье место ему нужен тренер с чемпионским опытом. Если Галицкий хочет 4-3-3 пусть берёт голландца и не изобретает велосипед.
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    Привет, спортсмэн
    1713036073
    Не надо Галицкого обвинять! Он самодур, но не придурок. Хочет со своей игрушкой баловаться, вот и балуется. Имеет право. Раньше Зарема с другой игрушкой баловалась. Примерно с такой же результативностью.
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    vvv123
    1713039390
    Оно и видно!
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