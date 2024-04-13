Червиченко призвал руководство «Спартака» к радикальным мерам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча красно-белых с «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ выразил мнение, сказал, что другой результат в этой встрече был бы удивителен.

«Футболисты «Спартака», наверное, перед матчем с «Сочи» подарили галстук Абаскалю. Удивительно было бы, если в этом матче был совсем другой результат. К Максименко претензий каких‑то быть не должно, в пропущенном голе вопросов больше к Дуарте, который пропустил игрока, выходящего на голевую позицию.

Больше всего удручает не результат, а то, что «Спартак» играл так же, как команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Думаю, тренера с новым галстуком надо отправлять подальше от Москвы, а руководству клуба пора принимать радикальные меры», – сказал Червиченко.