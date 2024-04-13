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    • Червиченко призвал руководство «Спартака» к радикальным мерам

    Червиченко призвал руководство «Спартака» к радикальным мерам

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча красно-белых с «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ выразил мнение, сказал, что другой результат в этой встрече был бы удивителен.

    «Футболисты «Спартака», наверное, перед матчем с «Сочи» подарили галстук Абаскалю. Удивительно было бы, если в этом матче был совсем другой результат. К Максименко претензий каких‑то быть не должно, в пропущенном голе вопросов больше к Дуарте, который пропустил игрока, выходящего на голевую позицию.

    Больше всего удручает не результат, а то, что «Спартак» играл так же, как команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Думаю, тренера с новым галстуком надо отправлять подальше от Москвы, а руководству клуба пора принимать радикальные меры», – сказал Червиченко.

    • «Сочи» набрал 18 очков после 23 матчей и поднялся на 15‑е место в турнирной таблице.
    • «Спартак», в активе которого 35 очков, остался на 6-й строчке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713022634
    Они не слышат и не видят!) Другие планы)
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