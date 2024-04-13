Мостовой оценил уровень игры «Спартака» против «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях уступили «Сочи» (0:1), сказал, что московская команда по игре не превосходит ни одну команду лиги.

«С одной стороны, удивлeн результатом, потому что «Сочи» идeт на последнем месте, а с другой – нет. По той игре, которую «Спартак» показал в матче с «Динамо», ничему не удивлeн. «Спартак» опять невнятно сыграл и создал полтора момента за весь матч.

По игре «Спартак» не превосходит никого. А сейчас наступили времена, когда нельзя ошибаться, поэтому все бьются и рубятся. Что касается возможной отставки Абаскаля, то ещe после игры с «Динамо» должен был встать вопрос ребром», – сказал Мостовой.