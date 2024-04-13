«Спартак» готов продать Медину

«Спартак» может продать полузащитника Хесуса Медину во время летнего трансферного окна, если получит по нему предложения, сообщает Metaratings.ru.

Красно-белые были готовы расстаться с футболистом еще минувшей зимой. При этом варианты с арендой парагвайца с последующим возвращением не рассматривалась – только продажа или аренда с обязательной опцией выкупа.