«Спартак» готов продать Медину

«Спартак» может продать полузащитника Хесуса Медину во время летнего трансферного окна, если получит по нему предложения, сообщает Metaratings.ru.
Красно-белые были готовы расстаться с футболистом еще минувшей зимой. При этом варианты с арендой парагвайца с последующим возвращением не рассматривалась – только продажа или аренда с обязательной опцией выкупа.
- Медина перешeл в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.
- В составе красно-белых полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 передачи.
- Контракт 26-летнего футболиста с московским клубом действует до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Медины в 5 миллионов евро.