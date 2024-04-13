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    «Спартак» готов продать Медину

    «Спартак» может продать полузащитника Хесуса Медину во время летнего трансферного окна, если получит по нему предложения, сообщает Metaratings.ru.

    Красно-белые были готовы расстаться с футболистом еще минувшей зимой. При этом варианты с арендой парагвайца с последующим возвращением не рассматривалась – только продажа или аренда с обязательной опцией выкупа.

    • Медина перешeл в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро.
    • В составе красно-белых полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 передачи.
    • Контракт 26-летнего футболиста с московским клубом действует до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Медины в 5 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии (16)
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    timon2401
    1713019107
    Боюсь других таких дол...ëпов не найти(((
    Ответить
    Вжыхъ
    1713019333
    Не-не, премировать непременно! Без таких звёзд как мы в первую лигу попадём ещё?!
    Ответить
    k611
    1713020023
    Нашли крайнего. Часть команды можно смело разогнать. Кто их купит, дураков нет.
    Ответить
    Алексей З
    1713020325
    Думаю Спартак готов продать всех, ну кто их купит ?
    Ответить
    ягуар1979
    1713021598
    Спартаку не медину нужно продавать а тренера недоразумение сплавлять))))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713022550
    6 лямов за хлам отдали
    Ответить
    Krics
    1713022828
    На Колыму чертей ,ромбик на следующей игре не одевать,трансвеститы,ихмо.
    Ответить
    ...уефан
    1713023811
    ... срочно, мелким оптом, недорого, можно на разбор...
    Ответить
    docndoc
    1713024550
    А зачем покупали?
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    DOCTOR PENALTY
    1713025386
    Продаётся Мединий и Абаскалюминий. Дёшево. Доставим бесплатно. )
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