Хавбек «Сочи» объяснил, почему ему было приятно обыграть «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
– Очень рады, что выиграли, долгожданная победа.
– За счет чего обыграли «Спартак»?
– Всю неделю у команды был очень боевой настрой, чувствовалось, что мы заряжены и готовы побеждать, это и случилось.
– Не давило отсутствие побед в 2024 году?
– Да, давило, наконец‑то мы выиграли.
– Обыграть «Спартак» особенно приятно или статус соперника не играет сейчас для «Сочи» никакой роли?
– Всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита».
- Кравцов был признан РПЛ и телеканалом «Матч Премьер» лучшим игроком матча.
- «Сочи» прервал 10‑матчевую серию без побед в РПЛ и впервые выиграл под руководством испанского тренера Роберта Морено.
- Команда набрала 18 очков и поднялась на 15‑е место в турнирной таблице.