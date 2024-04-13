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    • Хавбек «Сочи» объяснил, почему ему было приятно обыграть «Спартак»

    Хавбек «Сочи» объяснил, почему ему было приятно обыграть «Спартак»

    Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    – Очень рады, что выиграли, долгожданная победа.

    – За счет чего обыграли «Спартак»?

    – Всю неделю у команды был очень боевой настрой, чувствовалось, что мы заряжены и готовы побеждать, это и случилось.

    – Не давило отсутствие побед в 2024 году?

    – Да, давило, наконец‑то мы выиграли.

    – Обыграть «Спартак» особенно приятно или статус соперника не играет сейчас для «Сочи» никакой роли?

    – Всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита».

    • Кравцов был признан РПЛ и телеканалом «Матч Премьер» лучшим игроком матча.
    • «Сочи» прервал 10‑матчевую серию без побед в РПЛ и впервые выиграл под руководством испанского тренера Роберта Морено.
    • Команда набрала 18 очков и поднялась на 15‑е место в турнирной таблице.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    alefreddy
    1713015551
    сейчас ленивый только не обыграет Спартак
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    VPERDIV SPARTAK
    1713015983
    Ха-ха-ха) потому что зенитчик ))
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    VPERDIV SPARTAK
    1713016016
    Выскочек нужно ставить на свое десятое место
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    АлексМак
    1713016435
    молодчик
    Ответить
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