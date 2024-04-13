Хавбек «Сочи» объяснил, почему ему было приятно обыграть «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

– Очень рады, что выиграли, долгожданная победа.

– За счет чего обыграли «Спартак»?

– Всю неделю у команды был очень боевой настрой, чувствовалось, что мы заряжены и готовы побеждать, это и случилось.

– Не давило отсутствие побед в 2024 году?

– Да, давило, наконец‑то мы выиграли.

– Обыграть «Спартак» особенно приятно или статус соперника не играет сейчас для «Сочи» никакой роли?

– Всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита».