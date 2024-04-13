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    Стало известно, как РФС будет оценивать работу Карпина

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном продлении союзом контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    – Пишут, что скоро РФС перезаключит контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Как будет оценена его работа? Только по результатам контрольных матчей?

    – Не только. Это один из элементов оценки. Будем оценивать, как он ведет тренировки, какая обстановка в команде, как тренерский штаб участвует в формировании целеполаганий существования сборной, в том числе других.

    – Как тренер сборной, Карпин открыл для вас каких-то игроков?

    – Сложность ситуации заключается в том, что сборная, которая играет в официальных матчах, это одна команда, а которая играет товарищеские – другая. Неправильно оценивать сборную в классическом смысле, когда она проводит только контрольные встречи.

    У нас много классных футболистов, в том числе молодых ребят появляется в сборной, и в этом есть заслуга Валерия Георгиевича. Мы им, как тренером, довольны.

    – Вам нравится игра, которую Карпин поставил сборной?

    – Игра разная. Турнирных задач нет. Соперники разные. Узнаются они иногда в последний момент. Это не совсем те вещи, по которым надо оценивать тренера сборной. Он находится в неравных условиях по сравнению со всеми остальными национальными командами.

    – Но стиль игры нашей сборной вам нравится?

    Карпин отлично ставит игру. У нас комбинационный, зрелищный, атакующий футбол. При этом не в стиле «Бей на солнце, окружай ворота».

    • Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1713011766
    "У нас комбинационный, зрелищный, атакующий футбол." Правда этот футбол куда-то пропадает сразу после стартового свистка ...
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    SLADE2019
    1713012608
    Зазеркалье какое то. Карпин отлично ставит игру. Под каким зельем он такой вывод сделал?
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