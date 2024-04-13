Стало известно, как РФС будет оценивать работу Карпина

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном продлении союзом контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Пишут, что скоро РФС перезаключит контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Как будет оценена его работа? Только по результатам контрольных матчей?

– Не только. Это один из элементов оценки. Будем оценивать, как он ведет тренировки, какая обстановка в команде, как тренерский штаб участвует в формировании целеполаганий существования сборной, в том числе других.

– Как тренер сборной, Карпин открыл для вас каких-то игроков?

– Сложность ситуации заключается в том, что сборная, которая играет в официальных матчах, это одна команда, а которая играет товарищеские – другая. Неправильно оценивать сборную в классическом смысле, когда она проводит только контрольные встречи.

У нас много классных футболистов, в том числе молодых ребят появляется в сборной, и в этом есть заслуга Валерия Георгиевича. Мы им, как тренером, довольны.

– Вам нравится игра, которую Карпин поставил сборной?

– Игра разная. Турнирных задач нет. Соперники разные. Узнаются они иногда в последний момент. Это не совсем те вещи, по которым надо оценивать тренера сборной. Он находится в неравных условиях по сравнению со всеми остальными национальными командами.

– Но стиль игры нашей сборной вам нравится?

– Карпин отлично ставит игру. У нас комбинационный, зрелищный, атакующий футбол. При этом не в стиле «Бей на солнце, окружай ворота».