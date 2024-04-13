Мать ребенка Тикнизяна выступила с угрозой в адрес Наира

Кристина Строкова, бывшая девушка защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и мать его сына, прокомментировала финансовые споры с игроком.

Защитник «Локо» в прошлом году женился на телеведущей Яне Ромашкиной.

Сын Тикнизяна Эмилиан родился 20 января 2021 года.

Летом Наир может перейти в «Болонью».

«2 апреля я выиграла суд по алиментам в свою пользу. 4 апреля Наир подал заявление на меня в полицию, что в ноябре я похитила деньги с оформленной на мое имя карты, но привязанной к его счету, на которую он мне добровольно отправлял иногда небольшие деньги. Я могла оплатить пару раз ими продукты или такси.

Может, кто-то не понимает, что благодаря моему молчанию в его новых отношениях и жизни пока все хорошо и ничья репутация пока что не пострадала, но если снова будут трогать меня, мою семью, у меня есть возможность все очень быстро изменить. Я переступлю через свои принципы, если мне будут продолжать мешать просто спокойно жить и растить ребенка», – сказала Строкова.