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    Черчесов оценил потенциал Педро из «Зенита»

    Станислав Черчесов высказался об игре зимнего новичка «Зенита» Педро.

    • Бразилец перешел из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.
    • Он заключил контракт до конца 2028 года.
    • В активе 18-летнего вингера 3 гола в 6 неполных матчах (250 минут).

    – Как вам Педро?

    – Уже на зимних сборах было видно, что это индивидуально сильный и нацеленный игрок. Недавно он забил два мяча «Спартаку»… Это уже созревший футболист, который показывает незаурядное мастерство.

    Хвалить его не будем, но то, что мы видим, говорит о том, что «Зенит» вовремя приобрел игрока, который может вырасти в реальную звезду – и в спортивном, и в финансовом плане. Он может стать хорошей удачей для «Зенита».

    – Готов он уже быть игроком стартового состава, который тянет за собой команду?

    – Молодой игрок – это синоним к слову «нестабильность». Но Семак опытный тренер. Это тот случай, когда игроку нужно вовремя давать паузы. В 18 лет большие нагрузки давать нельзя, чтобы что‑то в организме не сломалось.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 22:58
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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712952814
    Семак опытный тренер ! Так то ! Пять чемпионств это что то !
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    Оксана-Карева-google
    1712955084
    Педро-ничто!Кордоба-всё!!!
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