Черчесов оценил потенциал Педро из «Зенита»

Станислав Черчесов высказался об игре зимнего новичка «Зенита» Педро.

Бразилец перешел из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.

Он заключил контракт до конца 2028 года.

В активе 18-летнего вингера 3 гола в 6 неполных матчах (250 минут).

– Как вам Педро?

– Уже на зимних сборах было видно, что это индивидуально сильный и нацеленный игрок. Недавно он забил два мяча «Спартаку»… Это уже созревший футболист, который показывает незаурядное мастерство.

Хвалить его не будем, но то, что мы видим, говорит о том, что «Зенит» вовремя приобрел игрока, который может вырасти в реальную звезду – и в спортивном, и в финансовом плане. Он может стать хорошей удачей для «Зенита».

– Готов он уже быть игроком стартового состава, который тянет за собой команду?

– Молодой игрок – это синоним к слову «нестабильность». Но Семак опытный тренер. Это тот случай, когда игроку нужно вовремя давать паузы. В 18 лет большие нагрузки давать нельзя, чтобы что‑то в организме не сломалось.