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    Павлюченко сравнил зарплаты в России и Англии

    Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о жизни в Англии, где он выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

    «Мне всего хватало в Англии. Не знаю, как в Испании, но в Лондоне живет столько русскоговорящих, что я нашел себе там новых друзей. Тем более, мы с Аршавиным и Жирковым часто семьями встречались, ходили в рестораны. Даже Билялетдинов постоянно приезжал к нам в Лондон!

    В Англии было все русское: от еды до магазинов. Жена мне готовила борщ, поэтому ни в чем не нуждался – мне всего хватало. Понятно, близких друзей из России не хватало, но мы созванивались по телефону. Проблем в Англии не было.

    Жить в Лондоне практически то же самое, что и жить в Москве. Те же пробки, интенсивное движение. Да, если бы жил в Ростове или Краснодаре, а потом поехал в Лондон, то да, был бы контраст: «Ничего себе, какой большой город!»

    А так я большую часть жизни прожил в Москве, привык ко всему этому движению, пробкам, тому, что весь день на ногах. В Лондоне столкнулся с той же московской суетой – для меня это было нормально.

    Проблема в том, что в Англии не важно, живешь ты в Лондоне или Ливерпуле, но уровень зарплат везде одинаковый у всех. В России чуть наоборот: все пытаются попасть в Москву и Питер – там другие зарплаты и цены. В Англии, на мой взгляд, все и везде одинаково.

    В Лондоне жить дороже, чем в Москве, потому что дело кроется в курсе фунта. Когда я приезжал то курс был сорок рублей, а сейчас уже за сотню. Цены такие же, но курс для нас, россиян, совсем другой.

    Поэтому для русских жизнь в Англии и Европе кажется дороже. Для самих англичан – ничего не поменялось. Из Лондона я практически никуда не ездил, не интересовался, какие зарплаты в Ливерпуле или Ньюкасле, но английская система во всех городах одинаковая.

    Если у нас сравнивать Самару и Ростов с Москвой, то уровень зарплат совершенно другой. Даже цены на продукты другие! О чем мы говорим?» – сказал Павлюченко.

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    Источник: Sport24

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    12.04.2024 21:33
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