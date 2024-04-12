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    • Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

    Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

    Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах вингера «Локомотива» Сергея Пиняева за пределами России.

    «Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание «Манчестер Юнайтед»? Академия, где он был, и основной состав – две разные вещи.

    Пускай возвращается в «Крылья». Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Бывали случаи, когда футболисты возвращались и перезаряжали свои «батарейки» и двигались дальше.

    Надо спросить у главного тренера «Локомотива», почему не смогли разогнать Пиняева до уровня звезды РПЛ.

    Думаю, вряд ли после меня кто-то будет играть в «МЮ», в Англии. А говорить: «Я был в «Манчестере». Я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за «Манчестер», – сказал Канчельскис.

    • В этом сезоне 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Российский футболист несколько раз ездил на стажировку в «МЮ» и играл за юношескую команду в выставочных матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2024 20:45
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1712948706
    Вряд ли Пиня попадёт в МЮ, маленький он. *
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