Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах вингера «Локомотива» Сергея Пиняева за пределами России.

«Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание «Манчестер Юнайтед»? Академия, где он был, и основной состав – две разные вещи.

Пускай возвращается в «Крылья». Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Бывали случаи, когда футболисты возвращались и перезаряжали свои «батарейки» и двигались дальше.

Надо спросить у главного тренера «Локомотива», почему не смогли разогнать Пиняева до уровня звезды РПЛ.

Думаю, вряд ли после меня кто-то будет играть в «МЮ», в Англии. А говорить: «Я был в «Манчестере». Я тоже там был, но я там играл. А то, что он там был, не означает, что он играл за «Манчестер», – сказал Канчельскис.