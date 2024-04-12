Анчелотти прокомментировал падение результативности Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что Джуд Беллингем стал заметно реже забивать голы.
«Он снова будет забивать голы. Это неправда, что его игра ухудшилась. Просто сейчас он забивает меньше, чем раньше, но при этом отлично справляется со своей работой», – заявил Анчелотти.
- Летом Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии».
- В этом сезоне полузащитник забил 20 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах.
- При этом в новом году в его активе только 3 забитых мяча в 12 играх за мадридцев.