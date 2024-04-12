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    Колосков назвал двух тренеров, подходящих «Спартаку»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о том, кто бы мог сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    По его мнению, самый подходящий кандидат из российских специалистов – Станислав Черчесов, из иностранных – Жозе Моуринью.

    «У «Спартака» сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у «Спартака» установка на иностранного тренера.

    Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить «Спартак», кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.

    У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в «Спартаке» уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошел бы», – сказал Колосков.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Сочи» (13 апреля, 14:00 мск).
    • Сообщалось, что команду может возглавить один из следующих тренеров: Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен.

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    Источник: Sport24

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    12.04.2024 14:39
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1712923010
    Какая наглость людей, не болеющих за Спартак, выбирать нам тренера. Выбирайте себе жен и любовниц, а Спартак сам все решит.
    Ответить
    ilichkadr
    1712923368
    Почетный уже о тренерах рассуждает? Старческий маразм крепчает.
    Ответить
    ...уефан
    1712925329
    ... третьего не дано?)...
    Ответить
    andr45
    1712939863
    Интересно было бы узнать, а кто сменит Личку, Ганчеренко, Юрана, Галактионова и т.д.
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