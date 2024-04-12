Колосков назвал двух тренеров, подходящих «Спартаку»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о том, кто бы мог сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

По его мнению, самый подходящий кандидат из российских специалистов – Станислав Черчесов, из иностранных – Жозе Моуринью.

«У «Спартака» сейчас тенденция на иностранных тренеров. Для них альтернативы нет, поэтому выбирают из зарубежных специалистов. Здесь ничего странного нет. Понимаю, если бы чередовали русского с иностранцем. А так у «Спартака» установка на иностранного тренера.

Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить «Спартак», кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы.

У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в «Спартаке» уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошел бы», – сказал Колосков.