Корнеев назвал уличным футболом игру «Краснодара» под руководством Мусаева

Экс-спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», бывший помощник Гуса Хиддинка в сборной России Игорь Корнеев высказался об игре «Краснодара» после смены главного тренера.

– Давайте начнем с хозяев. Когда «быки» уволили Ивича, вы сказали: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов!» Не погорячились тогда? По-прежнему так считаете?

– Своего мнения не поменял. Достаточно проанализировать первые две игры «Краснодара» после расставания с Ивичем, чтобы понять: это какой-то уличный футбол! Как говорится, на встречных ветрах, кто больше забил, тот и выиграл! Организация игры у южан полностью отсутствовала.

– Как вам веселый матч с «Пари НН» (4:3)? Ожидали, что Мурад Мусаев перейдет на игру в четыре защитника?

– С точки зрения результата это были валидольные три очка. До конца не понимал, как может закончиться встреча. Если хочешь показывать атакующий футбол, то базовая схема должна быть – 4-3-3. Так что сюрпризом для меня это не стало. Что касается веселого футбола... Думаю, любой команде теперь будет весело играть с «Краснодаром».

– Без Кайо в центре обороны стало спокойнее или три гола от нижегородцев об этом совсем не говорят?

– Мы хорошо знаем качества Кайо, включая его «пожарные» способности. Но даже без него спокойнее не стало! К организации игры «быков» в обороне возникают большие вопросы.

– Против «Зенита» «Краснодар» сыграет в четыре защитника или вернется к схеме с тремя?

– Это знает только один человек. Сергей Галицкий лучше ответит на данный вопрос.