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    • Корнеев назвал уличным футболом игру «Краснодара» под руководством Мусаева

    Корнеев назвал уличным футболом игру «Краснодара» под руководством Мусаева

    Экс-спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», бывший помощник Гуса Хиддинка в сборной России Игорь Корнеев высказался об игре «Краснодара» после смены главного тренера.

    – Давайте начнем с хозяев. Когда «быки» уволили Ивича, вы сказали: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов!» Не погорячились тогда? По-прежнему так считаете?

    – Своего мнения не поменял. Достаточно проанализировать первые две игры «Краснодара» после расставания с Ивичем, чтобы понять: это какой-то уличный футбол! Как говорится, на встречных ветрах, кто больше забил, тот и выиграл! Организация игры у южан полностью отсутствовала.

    – Как вам веселый матч с «Пари НН» (4:3)? Ожидали, что Мурад Мусаев перейдет на игру в четыре защитника?

    – С точки зрения результата это были валидольные три очка. До конца не понимал, как может закончиться встреча. Если хочешь показывать атакующий футбол, то базовая схема должна быть – 4-3-3. Так что сюрпризом для меня это не стало. Что касается веселого футбола... Думаю, любой команде теперь будет весело играть с «Краснодаром».

    – Без Кайо в центре обороны стало спокойнее или три гола от нижегородцев об этом совсем не говорят?

    – Мы хорошо знаем качества Кайо, включая его «пожарные» способности. Но даже без него спокойнее не стало! К организации игры «быков» в обороне возникают большие вопросы.

    – Против «Зенита» «Краснодар» сыграет в четыре защитника или вернется к схеме с тремя?

    – Это знает только один человек. Сергей Галицкий лучше ответит на данный вопрос.

    • 13 марта Мурад Мусаев стал новым главным тренером «Краснодара» вместо Владимира Ивича.
    • Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
    • После 22 игр петербуржцы лидируют в РПЛ с 44 очками, у «быков» – 43 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2024 13:08
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    Комментарии (8)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712917479
    Да, Корнеев прав, если Краснодар в матче с Зенитом будет так же безобразно играть в обороне, как с Пари Нн, то матч закончится разгромом "быков".
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    sochi-2013
    1712918666
    Еще один экс и вечно второй помощник "умную" мысль выдал.
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    DOCTOR PENALTY
    1712920526
    Возвращение Мусаева это большая ошибка Галицкого, скоро будет очевидно. ***
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    ...уефан
    1712920712
    ...это и есть философия футбола. Либо игра для зрителя, болельщика. Либо для футбольных специалистов и на результат. Редко бывает золотая середина, для этого надо иметь классных исполнителей...
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    АлексМак
    1712921086
    именно
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    Исмо
    1712927999
    Он вообще неадекват (((
    Ответить
    MazaiNN
    1712929867
    Как хотим так и играем.)
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