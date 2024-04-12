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    Баста отреагировал на идею назначить Абаскаля в СКА

    Владелец медиаклуба СКА (Ростов-на-Дону) Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, ответил на вопрос, назначил бы он главным тренером Гильермо Абаскаля, если бы у него была такая возможность.

    – Есть бы у вас была возможность, вы бы наняли Гильермо Абаскаля главным тренером своей команды?

    – Мы будем думать об этом. Ха-ха. Мы бы подумали.

    • Абаскаль с июня 2022 года возглавляет «Спартак». Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.
    • СКА этой зимой отказался от выступлений в профессиональном футболе и перешел в Медиалигу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2024 10:47
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilichkadr
    1712909295
    В Ростове только Абаскаля и не хватает... Вася хотя и с куриными мозгами, но сам бы додуматься не смог.
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    VPERDIV SPARTAK
    1712917933
    Тренер Спартака вызывает смех у всех кроме секты
    Ответить
    NewLife
    1712919176
    Лучше, если РБ Спорт назначит Абаскаля главредом))
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    полиграф-шариков-google
    1712959947
    паста
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