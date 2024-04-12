Баста отреагировал на идею назначить Абаскаля в СКА

Владелец медиаклуба СКА (Ростов-на-Дону) Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, ответил на вопрос, назначил бы он главным тренером Гильермо Абаскаля, если бы у него была такая возможность.

– Есть бы у вас была возможность, вы бы наняли Гильермо Абаскаля главным тренером своей команды?

– Мы будем думать об этом. Ха-ха. Мы бы подумали.