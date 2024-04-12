Баста отреагировал на идею назначить Абаскаля в СКА

Владелец медиаклуба СКА (Ростов-на-Дону) Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, ответил на вопрос, назначил бы он главным тренером Гильермо Абаскаля, если бы у него была такая возможность.
– Есть бы у вас была возможность, вы бы наняли Гильермо Абаскаля главным тренером своей команды?
– Мы будем думать об этом. Ха-ха. Мы бы подумали.
- Абаскаль с июня 2022 года возглавляет «Спартак». Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
- В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.
- СКА этой зимой отказался от выступлений в профессиональном футболе и перешел в Медиалигу.