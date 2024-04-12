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    • Сафонов рассказал об изменениях в своей игре с приходом Мусаева

    Сафонов рассказал об изменениях в своей игре с приходом Мусаева

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что со сменой главного тренера у команды изменилось построение выхода из обороны.

    «Как поменялась моя игра после смены главного тренера? Тактически я делаю другие вещи. У нас сейчас по-другому построен выход из обороны.

    Требования к вратарям в «Краснодаре» не всегда меняются при смене главных тренеров, но сейчас я эту разницу чувствую – в последних двух матчах больше нахожусь с мячом, больше отдаю передач, меня больше задействуют при начале атак. При Ивиче меня так не использовали.

    В чем изменился Мусаев после трех лет отсутствия в «Краснодаре»? Я думаю, стал немного прагматичнее», – сказал Сафонов.

    • 25-летний голкипер провел в этом сезоне 22 матча.
    • 13 марта Мурад Мусаев стал новым главным тренером «Краснодара» вместо Владимира Ивича.

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    Источник: «Известия»

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    12.04.2024 09:23
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    Комментарии (1)
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    vvv123
    1712905244
    Тактически я делаю другие вещи, сказал Сафонов, вот недавно три банки пропустил.
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