Сафонов рассказал об изменениях в своей игре с приходом Мусаева

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что со сменой главного тренера у команды изменилось построение выхода из обороны.

«Как поменялась моя игра после смены главного тренера? Тактически я делаю другие вещи. У нас сейчас по-другому построен выход из обороны.

Требования к вратарям в «Краснодаре» не всегда меняются при смене главных тренеров, но сейчас я эту разницу чувствую – в последних двух матчах больше нахожусь с мячом, больше отдаю передач, меня больше задействуют при начале атак. При Ивиче меня так не использовали.

В чем изменился Мусаев после трех лет отсутствия в «Краснодаре»? Я думаю, стал немного прагматичнее», – сказал Сафонов.