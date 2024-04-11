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    «Фенербахче» наказали за срыв матча за Суперкубок Турции

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции решил оштрафовать «Фенербахче».

    Сумма взыскания – 4 миллиона турецких лир (11,7 млн рублей).

    Это наказание за срыв матча за Суперкубок Турции. Также «Фенербахче» присудили техническое поражение со счетом 0:3.

    • 7 апреля «Фенербахче» должен был разыграть трофей с «Галатасараем».
    • «Фенербахче» выставил на матч футболистов молодежной команды, которые пропустили на 1-й минуте и покинули поле.
    • Параллельно клуб грозит летом сняться с чемпионата Турции.

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    Источник: твиттер Ахмета Тургута

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    11.04.2024 22:55
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