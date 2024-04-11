«Фенербахче» наказали за срыв матча за Суперкубок Турции

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции решил оштрафовать «Фенербахче».

Сумма взыскания – 4 миллиона турецких лир (11,7 млн рублей).

Это наказание за срыв матча за Суперкубок Турции. Также «Фенербахче» присудили техническое поражение со счетом 0:3.