«Фенербахче» наказали за срыв матча за Суперкубок Турции

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции решил оштрафовать «Фенербахче».
Сумма взыскания – 4 миллиона турецких лир (11,7 млн рублей).
Это наказание за срыв матча за Суперкубок Турции. Также «Фенербахче» присудили техническое поражение со счетом 0:3.
- 7 апреля «Фенербахче» должен был разыграть трофей с «Галатасараем».
- «Фенербахче» выставил на матч футболистов молодежной команды, которые пропустили на 1-й минуте и покинули поле.
- Параллельно клуб грозит летом сняться с чемпионата Турции.