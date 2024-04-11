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    Хвича охарактеризовал итальянскую кухню

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия дал высокую оценку итальянским блюдам.

    «Когда моя семья приезжает в Неаполь навестить меня, я всегда беру их с собой на стадион.

    Они стараются попробовать здесь пиццу, пасту и другие вкусные блюда. Они любят итальянскую кухню, одну из лучших в мире.

    Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури», – сказал Хвича.

    • В этом сезоне Кварацхелия провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 80 млн евро.
    • Контракт грузинского футболиста с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: TV Play

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1712860107
    ...грузинская кухня по-моему превосходит итальянскую! Конечно если не средиземноморская...
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    Ziklop
    1712860471
    в Питере много грузинских ресторанчиков, частенько захожу. редко можно нарваться на отвратное качество туда больше ногой. но большинство на отлично!
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