Хвича охарактеризовал итальянскую кухню

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия дал высокую оценку итальянским блюдам.

«Когда моя семья приезжает в Неаполь навестить меня, я всегда беру их с собой на стадион.

Они стараются попробовать здесь пиццу, пасту и другие вкусные блюда. Они любят итальянскую кухню, одну из лучших в мире.

Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури», – сказал Хвича.