Хвича охарактеризовал итальянскую кухню

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия дал высокую оценку итальянским блюдам.
«Когда моя семья приезжает в Неаполь навестить меня, я всегда беру их с собой на стадион.
Они стараются попробовать здесь пиццу, пасту и другие вкусные блюда. Они любят итальянскую кухню, одну из лучших в мире.
Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури», – сказал Хвича.
- В этом сезоне Кварацхелия провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 80 млн евро.
- Контракт грузинского футболиста с «Наполи» рассчитан до 2027 года.