Григорян – о новом тренере для «Спартака»: «Есть один гладиатор, причем родной»

Александр Григорян назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке» вместо Гильермо Абаскаля.

«Для меня «Спартак» всегда ассоциируется с реальным символом. Что такое «Спартак»? Это гладиатор.

Если брать тренерский цех, для «Спартака» есть один гладиатор, причем родной и зовут его Валерий Карпин«, – сказал Григорян.