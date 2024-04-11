Григорян – о новом тренере для «Спартака»: «Есть один гладиатор, причем родной»

Александр Григорян назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке» вместо Гильермо Абаскаля.
«Для меня «Спартак» всегда ассоциируется с реальным символом. Что такое «Спартак»? Это гладиатор.
Если брать тренерский цех, для «Спартака» есть один гладиатор, причем родной и зовут его Валерий Карпин«, – сказал Григорян.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Ожидалось, что во вторник клуб уволит Абаскаля, но этого не произошло.
- Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.