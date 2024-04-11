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    • Григорян – о новом тренере для «Спартака»: «Есть один гладиатор, причем родной»

    Григорян – о новом тренере для «Спартака»: «Есть один гладиатор, причем родной»

    Александр Григорян назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке» вместо Гильермо Абаскаля.

    «Для меня «Спартак» всегда ассоциируется с реальным символом. Что такое «Спартак»? Это гладиатор.

    Если брать тренерский цех, для «Спартака» есть один гладиатор, причем родной и зовут его Валерий Карпин«, – сказал Григорян.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что во вторник клуб уволит Абаскаля, но этого не произошло.
    • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1712859849
    Поддерживаю! Карпин давно уже должен быть в Спартаке. Только чёртово руководство клуба сопротивляется этому.
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    acor94
    1712859866
    Настоящий гладиатор - Гаттузо. Он даже ваших мёртвых игроков бегать заставит. Как раз свободен.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712860225
    Сирожу Симака в Спартак,посмотрим какой он гладиатор
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