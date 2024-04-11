Генсек РФС говорил с Карпиным о новом контракте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину.

Есть же объективные сроки, окончание сезона, когда Карпину есть на чем сосредоточиться. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», – сказал Митрофанов.