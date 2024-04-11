Генсек РФС говорил с Карпиным о новом контракте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину.
Есть же объективные сроки, окончание сезона, когда Карпину есть на чем сосредоточиться. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», – сказал Митрофанов.
- Карпин в сборной с июля 2021 года.
- Его контракт с РФС истекает предстоящим летом.
- Сообщалось, что тренеру предложат заключить новое соглашение до 2026 года.