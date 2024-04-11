Лунев объяснил феномен Хаби Алонсо

Экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев ответил, в чем секрет успехов леверкузенской команды при Хаби Алонсо.
«В требованиях, которые он предъявляет к команде, к футболистам. И в том, что команда их выполняет.
И тот подбор игроков, который есть у Хаби Алонсо, наверное, полностью удовлетворяет его желание и воплощает на поле его идеи.
Квалификация этих футболистов и реализация их потенциала дает такие результаты. Другого ответа у меня нет», – сказал Лунев.
- Российский голкипер покинул «Байер» прошлым летом и перешел в «Карабах».
- Чтобы стать чемпионами, леверкузенцам нужно набрать 3 очка в 6 турах Бундеслиги.