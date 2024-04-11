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    Лунев объяснил феномен Хаби Алонсо

    Экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев ответил, в чем секрет успехов леверкузенской команды при Хаби Алонсо.

    «В требованиях, которые он предъявляет к команде, к футболистам. И в том, что команда их выполняет.

    И тот подбор игроков, который есть у Хаби Алонсо, наверное, полностью удовлетворяет его желание и воплощает на поле его идеи.

    Квалификация этих футболистов и реализация их потенциала дает такие результаты. Другого ответа у меня нет», – сказал Лунев.

    • Российский голкипер покинул «Байер» прошлым летом и перешел в «Карабах».
    • Чтобы стать чемпионами, леверкузенцам нужно набрать 3 очка в 6 турах Бундеслиги.

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    Источник: «Известия»

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