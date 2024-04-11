Агент Малкома ответил на вопрос о возвращении бразильца в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал, возможно ли возвращение игрока в «Зенит».

«Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме.

У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», – заявил агент.