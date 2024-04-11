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    • Агент Малкома ответил на вопрос о возвращении бразильца в «Зенит»

    Агент Малкома ответил на вопрос о возвращении бразильца в «Зенит»

    Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал, возможно ли возвращение игрока в «Зенит».

    «Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме.

    У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», – заявил агент.

    • Прошлым летом бразилец ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
    • В составе «Аль-Хиляля» у Малкома 18+10 в 39 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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