Агент Малкома ответил на вопрос о возвращении бразильца в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал, возможно ли возвращение игрока в «Зенит».
«Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме.
У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», – заявил агент.
- Прошлым летом бразилец ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
- В составе «Аль-Хиляля» у Малкома 18+10 в 39 играх.