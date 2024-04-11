Лунев пошутил о вероятном чемпионстве «Байера»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил на вопросы о вероятной победе «Байера» в Бундеслиге.

– Будучи в прошлом сезоне внутри этого коллектива, могли представить, что он способен снести «Баварию» с вершины в Бундеслиге, причем с таким отрывом?

– «Бавария», понятное дело, стоит особняком. Мы ее за скобки выносим, но в остальном «Байер» всегда был крепкой и сильной командой, которая борется за попадание в Лигу чемпионов.

И в том числе может бороться за чемпионство. А в этом сезоне все прекрасно видели, что команда отлично играет и добивается положительного результата.

– Даже те, кто не следят за немецким футболом, знают о репутации «Байера» как вечного неудачника и его прозвище «Неверкузен» из-за отсутствия чемпионств и паре случаев в начале 2000-х, когда клуб в последнем туре упускал золото Бундеслиги. Когда вы были в клубе, ощущалось, что он как-то психологически переламывает эти комплексы?

– Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется).

– Из Питера принесли?

– Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать. Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости.

За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай Бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать.