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    Лунев пошутил о вероятном чемпионстве «Байера»

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев ответил на вопросы о вероятной победе «Байера» в Бундеслиге.

    – Будучи в прошлом сезоне внутри этого коллектива, могли представить, что он способен снести «Баварию» с вершины в Бундеслиге, причем с таким отрывом?

    «Бавария», понятное дело, стоит особняком. Мы ее за скобки выносим, но в остальном «Байер» всегда был крепкой и сильной командой, которая борется за попадание в Лигу чемпионов.

    И в том числе может бороться за чемпионство. А в этом сезоне все прекрасно видели, что команда отлично играет и добивается положительного результата.

    – Даже те, кто не следят за немецким футболом, знают о репутации «Байера» как вечного неудачника и его прозвище «Неверкузен» из-за отсутствия чемпионств и паре случаев в начале 2000-х, когда клуб в последнем туре упускал золото Бундеслиги. Когда вы были в клубе, ощущалось, что он как-то психологически переламывает эти комплексы?

    Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется).

    – Из Питера принесли?

    – Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать. Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости.

    За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай Бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать.

    • Чтобы стать чемпионом, «Байеру» нужно набрать 3 очка в 6 турах.
    • Лунев выступал за клуб с 2021 по 2023 год.
    • Азмун до сих пор принадлежит «Байеру», но на правах аренды выступает за «Рому».

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1712835444
    Потому и выйграли, что эти днари ушли.
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