Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Динамо»

Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, Алексей Сафонов, выступающего в аренде за «Урал», прокомментировал сведения об интересе «Динамо» к игроку.
«Сейчас Илья в «Урале». Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал», – сказал Сафонов.
- Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
- В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 26 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и 7 раз отыграл на ноль.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.