Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Динамо»

Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, Алексей Сафонов, выступающего в аренде за «Урал», прокомментировал сведения об интересе «Динамо» к игроку.

«Сейчас Илья в «Урале». Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал», – сказал Сафонов.