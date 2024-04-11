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    • Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Динамо»

    Агент Помазуна отреагировал на информацию об интересе «Динамо»

    Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, Алексей Сафонов, выступающего в аренде за «Урал», прокомментировал сведения об интересе «Динамо» к игроку.

    «Сейчас Илья в «Урале». Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал», – сказал Сафонов.

    • Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
    • В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 26 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и 7 раз отыграл на ноль.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    andr45
    1712820953
    Так Помазун, по информации СЭ и ждругих достовернейших источников, должен в Спартак переходить, ибо Абаскаль по информации тех же источников, люто ненавидит Максименко и Селихова
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