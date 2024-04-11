Луис Энрике: «ПСЖ» надо воспринимать следующий матч с «Барселоной» как финал»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) выразил уверенность, что его команда может отыграться во второй встрече.

«У нас были хорошие моменты. Нам противостояла отличная команда, мы здорово прессинговали во втором тайме, но соперник был хорош и снова повел в счете.

Следующий матч надо воспринимать как финал. Нам есть что улучшить, над чем поработать, разумеется.

В этом четвертьфинале забито много голов. На таком уровне любая команда – топовая. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в перекладину.

Я не сомневаюсь, что мы способны отыграться. Скажем, в чемпионате мы в гостях еще не проигрывали. Мы будем готовиться в обычном режиме и полетим в Барселону с уверенностью в себе», – сказал Энрике.