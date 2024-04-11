Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Луис Энрике: «ПСЖ» надо воспринимать следующий матч с «Барселоной» как финал»

    Луис Энрике: «ПСЖ» надо воспринимать следующий матч с «Барселоной» как финал»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) выразил уверенность, что его команда может отыграться во второй встрече.

    «У нас были хорошие моменты. Нам противостояла отличная команда, мы здорово прессинговали во втором тайме, но соперник был хорош и снова повел в счете.

    Следующий матч надо воспринимать как финал. Нам есть что улучшить, над чем поработать, разумеется.

    В этом четвертьфинале забито много голов. На таком уровне любая команда – топовая. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в перекладину.

    Я не сомневаюсь, что мы способны отыграться. Скажем, в чемпионате мы в гостях еще не проигрывали. Мы будем готовиться в обычном режиме и полетим в Барселону с уверенностью в себе», – сказал Энрике.

    • «ПСЖ» в двух прошлых розыгрышах Лиги чемпионов вылетал в 1/8 финала.
    • Ответный матч состоится 16 апреля.

    Новости по теме
    Педри оценил гол Рафиньи в ворота «ПСЖ»
    Мбаппе получил одну из самых низких оценок от L’Equipe за матч с «Барселоной» 1
    Хави высказался об игре Кубарси с «ПСЖ»
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+