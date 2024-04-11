Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Барселоны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам проигранного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Парижане уступили на своем поле со счетом 2:3.

Ответная встреча в Испании состоится во вторник, 16 апреля.

«Мы провели хороший матч против очень сильной команды. Когда счет был 0:1, мы сомневались в себе, потому что соперник отлично действовал и не терял мяч.

Во втором тайме нам удалось перевернуть игру, но нам забили третий мяч. Мы едем в Барселону с большим желанием победить. Для нас это будет финал. Я уверен в своей команде», – сказал Энрике.