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    Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Барселоны»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам проигранного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    • Парижане уступили на своем поле со счетом 2:3.
    • Ответная встреча в Испании состоится во вторник, 16 апреля.

    «Мы провели хороший матч против очень сильной команды. Когда счет был 0:1, мы сомневались в себе, потому что соперник отлично действовал и не терял мяч.

    Во втором тайме нам удалось перевернуть игру, но нам забили третий мяч. Мы едем в Барселону с большим желанием победить. Для нас это будет финал. Я уверен в своей команде», – сказал Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии (2)
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    гууд
    1712787173
    "Во втором тайме ПСЖ начал давить и мне удалось перевернуть игру, и нам забили третий мяч. Мы едем в Барселону с большим желанием победить. Для нас это будет финал. Я уверен в Барселоне, ой точнее в своей команде"
    Ответить
    Таврида
    1712788948
    Энрике: «Я олицетворяю «Барселону» лучше, чем Хави»
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