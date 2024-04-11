Хаби Алонсо объяснил, почему решил остаться в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал свое решение провести в леверкузенском клубе еще один сезон.

«Причин было много. За год мы построили команду с потрясающим духом. Сезон пока проходит отлично, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе.

Я чувствовал себя частью этого. После одного сезона мне показалось, что это не совсем подходящий момент для ухода, поэтому я решил остаться», – сказал 42-летний испанец.