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    Хаби Алонсо объяснил, почему решил остаться в «Байере»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал свое решение провести в леверкузенском клубе еще один сезон.

    «Причин было много. За год мы построили команду с потрясающим духом. Сезон пока проходит отлично, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе.

    Я чувствовал себя частью этого. После одного сезона мне показалось, что это не совсем подходящий момент для ухода, поэтому я решил остаться», – сказал 42-летний испанец.

    • Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до 2026 года.
    • Команда находится в 3 очках от первого в истории чемпионства.
    • Тренером интересовались «Реал», «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария».

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    Источник: Eurosport

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