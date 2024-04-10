Анчелотти оценил результат матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3) признал, что теперь у соперника есть небольшое преимущество.

«Я думаю, что мы провели очень хороший матч, игра была равная и конкурентная, нам хватало энергии, чтобы прессинговать высоко.

Мы начали очень плохо, пропустив быстрый гол, но затем отыгрались и повели. После этого стало немного сложнее. У нас был шанс повести 3:1, но они забили два отличных гола, и нам хватило самоотдачи, чтобы свести игру к ничьей.

Теперь у них есть небольшое преимущество, так как нам предстоит матч на выезде, но мы уверены, что сможем повторить ту игру, которую мы показали здесь.

Это была встреча, которую можно было выиграть, потому что у нас был шанс сделать 3:1, но при счете 2:3 можно было вообще проиграть, если бы нам не хватило выдержки, чтобы сравнять.

Это хороший результат для обеих команд. У нас есть идея сыграть ответном матче так же, посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Анчелотти.