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    • Игроки и тренеры «Реала» недовольны состоянием газона на домашнем стадионе

    Игроки и тренеры «Реала» недовольны состоянием газона на домашнем стадионе

    Игроки и тренерский штаб «Реала» считают, что плохое состояние газона на «Сантьяго Бернабеу» затрудняет игру команды – в частности, недостатки заметны на флангах. Они отмечали эту проблему еще в прошлом сезоне.

    По данным Relevo, проблему планировалось устранить к сентябрю прошлого года, однако решения не удалось найти до сих пор.

    Отмечается, что на газон влияют пыль и грязь, которые появились в результате ремонтных работ на стадионе. Для борьбы с ними служат пневматические пушки, которые предотвращают оседание пыли на поле.

    Также на состояние травы влияют свет и воздух, которые ведут себя по-разному при открытии и закрытии крыши стадиона.

    Сообщается, что после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» агрономы «Реала» взяли образец почвы газона для анализа.

    • Эта игра закончилась со счетом 3:3, а после нее главный тренер гостей Хосеп Гвардиола посоветовал мадридскому клубу улучшить качество поля.
    • В следующем домашнем матче «Реал» сыграет с «Барселоной» 21 апреля в 32-м туре Примеры.

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    Источник: Relevo

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    10.04.2024 15:04
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    Комментарии (1)
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    Glebson
    1712770681
    Всяко лучше, чем под дождём бегать Газон приведут в порядок со временем
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