Игроки и тренеры «Реала» недовольны состоянием газона на домашнем стадионе

Игроки и тренерский штаб «Реала» считают, что плохое состояние газона на «Сантьяго Бернабеу» затрудняет игру команды – в частности, недостатки заметны на флангах. Они отмечали эту проблему еще в прошлом сезоне.

По данным Relevo, проблему планировалось устранить к сентябрю прошлого года, однако решения не удалось найти до сих пор.

Отмечается, что на газон влияют пыль и грязь, которые появились в результате ремонтных работ на стадионе. Для борьбы с ними служат пневматические пушки, которые предотвращают оседание пыли на поле.

Также на состояние травы влияют свет и воздух, которые ведут себя по-разному при открытии и закрытии крыши стадиона.

Сообщается, что после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» агрономы «Реала» взяли образец почвы газона для анализа.