Личка подсчитал в процентах шансы «Динамо» на чемпионство

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что шансы его команды на 1 место в РПЛ по итогам сезона составляют меньше 10%.

– Какой процент на чемпионство «Динамо» дадите сейчас?

– Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше десяти процентов? На сегодняшний день да, меньше десяти.