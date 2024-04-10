Личка подсчитал в процентах шансы «Динамо» на чемпионство

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что шансы его команды на 1 место в РПЛ по итогам сезона составляют меньше 10%.
– Какой процент на чемпионство «Динамо» дадите сейчас?
– Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше десяти процентов? На сегодняшний день да, меньше десяти.
- «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ после 22 матчей, впереди «Зенит» (44) и «Краснодар» (43).
- В последний раз бело-голубые становились чемпионами в весеннем розыгрыше чемпионата СССР 1976 года.