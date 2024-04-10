Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Барса Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Личка подсчитал в процентах шансы «Динамо» на чемпионство

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что шансы его команды на 1 место в РПЛ по итогам сезона составляют меньше 10%.

    – Какой процент на чемпионство «Динамо» дадите сейчас?

    – Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше десяти процентов? На сегодняшний день да, меньше десяти.

    • «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ после 22 матчей, впереди «Зенит» (44) и «Краснодар» (43).
    • В последний раз бело-голубые становились чемпионами в весеннем розыгрыше чемпионата СССР 1976 года.

    Новости по теме
    «Русский Месси» назвал сильнейшего форварда России 12
    «Динамо» рассматривает Помазуна и Агкацева 3
    Стало известно, о чем Абаскаль и Личка разговаривали перед матчем 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2024 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1712759120
    В процентах шансы Динамо на чемпионство равны 0,00000000000 процентам!!!...)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+