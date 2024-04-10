Вендел рассказал о гегемонии «Зенита» и ожиданиях от игры с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Вендел считает, что игра с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ будет решающей, но не окончательной в борьбе за чемпионский титул.
– Почему «Зенит» в этом сезоне более нестабилен и испытывает больше трудностей, чем в других?
– Я думаю, что другие команды тоже гонятся за этим, верно? (смеется). В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя. Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры.
Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твердо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара».
– Чего ожидать от игры с «Краснодаром»? Веришь ли ты, что победа может поставить точку в борьбе за титул?
– Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты.
- Игра «Краснодар» – «Зенит» состоится 13 апреля и начнется в 17:00.
- Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 44 очками после 22 матчей. «Быки» отстают на 1 очко.
- «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.