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    • Вендел рассказал о гегемонии «Зенита» и ожиданиях от игры с «Краснодаром»

    Вендел рассказал о гегемонии «Зенита» и ожиданиях от игры с «Краснодаром»

    Полузащитник «Зенита» Вендел считает, что игра с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ будет решающей, но не окончательной в борьбе за чемпионский титул.

    – Почему «Зенит» в этом сезоне более нестабилен и испытывает больше трудностей, чем в других?

    – Я думаю, что другие команды тоже гонятся за этим, верно? (смеется). В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя. Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры.

    Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твердо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара».

    – Чего ожидать от игры с «Краснодаром»? Веришь ли ты, что победа может поставить точку в борьбе за титул?

    – Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты.

    • Игра «Краснодар»«Зенит» состоится 13 апреля и начнется в 17:00.
    • Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 44 очками после 22 матчей. «Быки» отстают на 1 очко.
    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.

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    Источник: телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо

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    10.04.2024 13:40
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    Комментарии (6)
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    СпорЦмен
    1712745954
    Если Вендель хочет уйти, то он минус стоит 40 миллионов. Уже год не можем найти замену, а нужно!
    Ответить
    ...уефан
    1712746854
    ...нет, вы поняли? Они уже знают, как победить Краснодар!)...
    Ответить
    NewLife
    1712749502
    Команда П.е.д.р, Клав и Нин - голубые гегемоны с серьгами в ушах. Цыплят по осени считают.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712757415
    Был бы готов, не получил бы 4 жёлтую карточку и теперь этот матч пропустит. Гыгыгы
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    Ziklop
    1712766097
    взял себе выходной и сказки рассказывает!
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