Вендел рассказал о гегемонии «Зенита» и ожиданиях от игры с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Вендел считает, что игра с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ будет решающей, но не окончательной в борьбе за чемпионский титул.

– Почему «Зенит» в этом сезоне более нестабилен и испытывает больше трудностей, чем в других?

– Я думаю, что другие команды тоже гонятся за этим, верно? (смеется). В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя. Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры.

Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твердо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара».

– Чего ожидать от игры с «Краснодаром»? Веришь ли ты, что победа может поставить точку в борьбе за титул?

– Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты.