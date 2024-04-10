Вендел ответил на вопрос о будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел сказал, что на данный момент не пришло время говорить о том, продолжит ли он выступления в команде в следующем сезоне.

– По окончании сезона ты останешся в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?

– Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»!