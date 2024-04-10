Вендел ответил на вопрос о будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел сказал, что на данный момент не пришло время говорить о том, продолжит ли он выступления в команде в следующем сезоне.
– По окончании сезона ты останешся в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?
– Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»!
- 26-летний Вендел провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 6 передач.
- Бразилец выступает за петербуржцев с 2020 года.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками после 22 матчей. Он на 1 очко опережает «Краснодар».