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    Вендел ответил на вопрос о будущем в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Вендел сказал, что на данный момент не пришло время говорить о том, продолжит ли он выступления в команде в следующем сезоне.

    – По окончании сезона ты останешся в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?

    – Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»!

    • 26-летний Вендел провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 6 передач.
    • Бразилец выступает за петербуржцев с 2020 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками после 22 матчей. Он на 1 очко опережает «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо

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    10.04.2024 12:12
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1712741408
    " ..а город Санкт-Петербург впечатляет.. " т.е. город Краснодар не впечатляет ? И правильно ... , чё там делать.?) Горчичник на лоб , пускай другие отдуваются ..
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    acor94
    1712741917
    Пора и честь знать. Лямов за 25 продать и искать новые таланты.
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