Гвардиола заявил, что «Реал» точно забьет в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3) сказал, что понадобится его подопечным для победы во второй игре.
«Нам нужно выиграть этот матч, и болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира.
Мы можем сделать это в Манчестере, но один гол «Реал» забьет, это точно», – сказал Гвардиола.
- Ответный матч состоится 17 апреля.
- «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.
- «Реал» 8 раз побеждал в турнире и еще 6 раз выигрывал Кубок чемпионов.