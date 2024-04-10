Гвардиола заявил, что «Реал» точно забьет в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3) сказал, что понадобится его подопечным для победы во второй игре.

«Нам нужно выиграть этот матч, и болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира.

Мы можем сделать это в Манчестере, но один гол «Реал» забьет, это точно», – сказал Гвардиола.