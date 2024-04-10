Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Барса Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Гвардиола заявил, что «Реал» точно забьет в Манчестере

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3) сказал, что понадобится его подопечным для победы во второй игре.

    «Нам нужно выиграть этот матч, и болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира.

    Мы можем сделать это в Манчестере, но один гол «Реал» забьет, это точно», – сказал Гвардиола.

    • Ответный матч состоится 17 апреля.
    • «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.
    • «Реал» 8 раз побеждал в турнире и еще 6 раз выигрывал Кубок чемпионов.

    Новости по теме
    Четвертьфиналы ЛЧ-2023/24 – в числе самых результативных в истории
    Каррагер спрогнозировал финалистов и победителя Лиги чемпионов
    Анри нашел слабое место в игре Холанда
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2024 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1712741090
    А вот болт или гол... Посмотрим
    Ответить
    Таврида
    1712741421
    "но один гол «Реал» забьет, это точно, лично Ортегу премией простимулировал" - сказал Гвардиола (
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+