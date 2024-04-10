«Барселона» собирается приобрести Нико Уильямса через год

«Барселона» контактирует с вингером «Атлетика» Нико Уильямсом, стараясь заручиться его согласием на переход. 21-летний футболист хочет провести еще год в нынешней команде и сыграть с ней в еврокубках. Влияет на игрока и то, что финал Лиги Европы в следующем году пройдет в Бильбао.

«Барселона» будет готова приобрести Уильямса и в 2025 году. Сумма отступных за уроженца Памплоны составляет 50 миллионов евро.