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    «Барселона» собирается приобрести Нико Уильямса через год

    «Барселона» контактирует с вингером «Атлетика» Нико Уильямсом, стараясь заручиться его согласием на переход. 21-летний футболист хочет провести еще год в нынешней команде и сыграть с ней в еврокубках. Влияет на игрока и то, что финал Лиги Европы в следующем году пройдет в Бильбао.

    «Барселона» будет готова приобрести Уильямса и в 2025 году. Сумма отступных за уроженца Памплоны составляет 50 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Уильямс провел 30 матчей за клуб, забил 6 голов, отдал 14 передач.
    • У него на счету 13 игр за сборную Испании.

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    Источник: Sport.es

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    10.04.2024 10:59
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