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    Гвардиола оценил результат матча с «Реалом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3) сказал, что его команда может гордиться показанным результатом.

    «Мы забили три гола на «Бернабеу». Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться.

    Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Я сказал своим игрокам, что когда играешь на «Бернабеу» против «Реала», в их турнире [в Лиге чемпионов], нужно быть готовым больше, чем на 90 минут.

    Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше», – сказал Гвардиола.

    • Ответная встреча состоится 17 апреля.
    • Во всех 9 матчах Лиги чемпионов этого сезона «Манчестер Сити» забил по 3 гола.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    10.04.2024 08:41
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