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    • Анчелотти высказался об игре «Реала» против «Манчестер Сити»

    Анчелотти высказался об игре «Реала» против «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил удовлетворение игрой «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3).

    – Равный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.

    Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание «горожанам» неудобств при владении мячом.

    – Вы удивили «Сити» своей схемой?

    – Думаю, да. Второй гол был разыгран идеально, футболисты здорово все сделали. С Винисиусом и Родриго на левом фланге мы имели возможность создавать моменты – и мы это делали. Я доволен.

    Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше.

    • По ходу встречи «Реал» дважды отыгрывался при счете 0:1 и 2:3.
    • Ответный матч состоится 17 апреля.

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    Источник: Marca

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    10.04.2024 07:50
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