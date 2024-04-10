Анчелотти высказался об игре «Реала» против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил удовлетворение игрой «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3).

– Равный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.

Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание «горожанам» неудобств при владении мячом.

– Вы удивили «Сити» своей схемой?

– Думаю, да. Второй гол был разыгран идеально, футболисты здорово все сделали. С Винисиусом и Родриго на левом фланге мы имели возможность создавать моменты – и мы это делали. Я доволен.

Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше.