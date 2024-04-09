Экс-жена Тикнизяна сообщила, что защитник «Локомотива» написал на нее заявление

Кристина Строкова, бывшая супруга Наира Тикнизяна, написала в соцсетях, что футболист «Локомотива» обвинил ее в снятии денег с его счeта.

«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах.

Я ни разу себе не позволила не единой реакции на всe, что происходит, потому что меня волновали только забота и ответственность обоих родителей перед своими маленькими детьми.

Но когда я воспитываю ребeнка одна, а второй живeт, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться ещe повесить на меня подобное преступление?

Мне очень сложно говорить о подобных вещах, но, возможно, именно этот случай обретeт справедливость, и что-то заставит людей задуматься о своих действиях», – написала Кристина, обнародовав заявление Тикнизяна на нее.