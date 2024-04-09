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    • Экс-жена Тикнизяна сообщила, что защитник «Локомотива» написал на нее заявление

    Экс-жена Тикнизяна сообщила, что защитник «Локомотива» написал на нее заявление

    Кристина Строкова, бывшая супруга Наира Тикнизяна, написала в соцсетях, что футболист «Локомотива» обвинил ее в снятии денег с его счeта.

    «Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах.

    Я ни разу себе не позволила не единой реакции на всe, что происходит, потому что меня волновали только забота и ответственность обоих родителей перед своими маленькими детьми.

    Но когда я воспитываю ребeнка одна, а второй живeт, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться ещe повесить на меня подобное преступление?

    Мне очень сложно говорить о подобных вещах, но, возможно, именно этот случай обретeт справедливость, и что-то заставит людей задуматься о своих действиях», – написала Кристина, обнародовав заявление Тикнизяна на нее.

    • Защитник «Локо» в прошлом году женился на телеведущей Яне Ромашкиной.
    • Сын Тикнизяна Эмилиан родился 20 января 2021 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.04.2024 22:53
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    Комментарии (4)
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    Al Nikki
    1712697545
    Если честно вообще наср кто там кому, к чему такие новости
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    TIMOTHY
    1712718641
    Значит своровала раз оправдывается
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    SLADE2019
    1712726950
    Что за дурни эти футболеры, жизнь только началась, а он уже второй раз женился. Живи, идиот, радуйся, кайфуй, а не за картами следи, чтобы не дай Бог жены их не бомбили.
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    westi
    1712727126
    Еcли дeлаете ставки -> bets-info.ru
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