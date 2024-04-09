Мостовой назвал двух тренеров, способных помочь «Спартаку»

Александр Мостовой высказался о кандидатах на пост главного тренера «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.
«Смысл сейчас говорить про других тренеров, которые могут возглавить «Спартак», если у них сейчас есть специалист? Про Абаскаля многое сказано – человек уже просто отдыхает.
Что касается возможных кандидатов, то Янсена я не знаю, а Станислав Черчесов и Владимир Ивич – это два нормальных тренера, которые могут помочь команде», – заявил Мостовой.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.