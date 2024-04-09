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    • Мостовой назвал двух тренеров, способных помочь «Спартаку»

    Мостовой назвал двух тренеров, способных помочь «Спартаку»

    Александр Мостовой высказался о кандидатах на пост главного тренера «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.

    «Смысл сейчас говорить про других тренеров, которые могут возглавить «Спартак», если у них сейчас есть специалист? Про Абаскаля многое сказано – человек уже просто отдыхает.

    Что касается возможных кандидатов, то Янсена я не знаю, а Станислав Черчесов и Владимир Ивич – это два нормальных тренера, которые могут помочь команде», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.

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    Источник: Metaratings

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    09.04.2024 20:45
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1712687043
    Согласен. Тренеры классные.
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    Из Твери Леха
    1712687294
    Надо возвращать Чернышова. Он в первой половине нулевых неплохо спам опустил.
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    Freyd
    1712687376
    Не дай бог таких тренеров.
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1712688230
    А почему себя не посоветовал интересно)))...лол лучще него же не было никого ...
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    zigbert
    1712736746
    Абаскаль пока не уволен и никому не нужны рассуждения Мостового.
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