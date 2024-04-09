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    • Галактионов ответил, восстановятся ли Дзюба и Тикнизян к дерби «Локомотив» – ЦСКА

    Галактионов ответил, восстановятся ли Дзюба и Тикнизян к дерби «Локомотив» – ЦСКА

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии здоровья ведущих игроков команды.

    «На самом деле непосредственно травмированных у нас осталось немного. Дзюбу ждем уже вот‑вот, он вернулся к тренировкам в общей группе, с Ньямси ситуация чуть сложнее. Все остальные в строю.

    Тикнизян уже был готов играть с «Ахматом», но ситуация позволяла не рисковать и дать ему еще одну полноценную неделю для набора кондиций. Безусловно, он может сыграть с ЦСКА.

    По здоровью и Тикнизян, и Дзюба будут готовы к матчу, но по тому, как распределим их игровое время, решим уже ближе к игре», – заявил Галактионов.

    • «Локо» примет ЦСКА 13 апреля.
    • Дзюба из-за мышечного повреждения пропустил 3 матча.
    • Тикнизян не играл с 14 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2024 20:28
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